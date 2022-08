Noë Dussenne après la défaite du Standard : "C'est frustrant et rageant"

Ce dimanche, le Standard de Liège a chuté contre OHL (1-3) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches affichent un triste bilan de 4 points sur 15.

Le Standard de Liège a livré une première demi-heure intéressante mais ne s'est créé qu'une seule réelle occasion de but tandis qu'OHL s'est créé deux occasions de but converties avec une redoutable efficacité. Malgré sa supériorité numérique en début de seconde période, le matricule 16 n'est pas parvenu à revenir dans la rencontre et enregistre une deuxième défaite de suite, la première à Sclessin cette saison.

"On fait bien le boulot pendant 30 minutes puis ils arrivent deux fois devant notre but et marquent deux fois. C'est difficile à expliquer, c’est frustrant, c'est rageant. Le coach avait un plan et on l'a suivi. Maintenant voilà le résultat, ça dégoute. On dit à la mi-temps qu'on va tout donner pour revenir le plus vite possible, ils prennent une carte puis ils restent à neuf derrière et ils marquent. On l'a en travers de la gorge", a lâché Noë Dussenne au micro d'Eleven Sports avant de poursuivre.

"On comprend la réaction des supporters, on sait ce qu'ils attendent. Aujourd'hui, c'était Louvain, on devait gagner, c'est normal qu'ils soient mécontents. Il faut peut-être de la patience mais les matchs sont là et il faut des résultats. Il faut vite tourner la page et se retrousser les manches pour le match qui arrive la semaine prochaine, il faut apprendre de nos erreurs. Il y a eu des erreurs et des bonnes choses, il faut se servir de ça", a conclu le capitaine des Rouches.