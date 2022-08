L'absence d'Adrien Trebel, pour un milieu 100% Neerpede ?

Adrien Trebel manquera donc la première partie de la saison et ne devrait faire son retour qu'après la trêve hivernale. La poisse poursuit le médian français, mais Anderlecht a les armes pour compenser.

Une absence tristement prévisible

C'est triste, mais c'est ainsi : Adrien Trebel est plus souvent sujet à des blessures diverses et variées que d'autres joueurs. C'était déjà le cas avant sa mise à l'écart prolongée sous Vincent Kompany, qui n'a rien arrangé en matière de rythme. Mais c'est là la cruauté de cette nouvelle blessure : elle n'est que pure malchance. Ce n'est pas la cheville qui a craqué sous le tacle du joueur de Berne, mais...l'épaule sur laquelle Trebel s'est mal réceptionné qui a souffert. Personne ne pouvait le prédire.

© photonews

Mais le résultat est là : Trebel est absent, et le RSC Anderlecht entamait la saison en sachant que son médian était susceptible de se blesser un jour. Que la cause de cette blessure soit une fragilité musculaire ou la poisse ne change rien : au moins, c'était "prévisible". Felice Mazzù ne prévoyait certainement pas qu'Adrien Trebel joue 100% des matchs. Il a donc des alternatives à sa disposition.

L'expérience ?

Problème : Adrien Trebel était la caution expérience de l'entrejeu anderlechtois. Voire l'une des rares cautions expérience du onze avec Hendrik Van Crombrugge, Wesley Hoedt et un Lior Refaelov parfois sur le banc. On pourrait y adjoindre un Yari Verschaeren qui, du haut de ses 21 ans, a déjà 118 matchs au compteur, mais "The Kid" n'est pas un leader dans l'âme. Bref : il est tentant de se dire que Felice Mazzù remplacera Adrien Trebel par un joueur expérimenté.

© photonews

Problème : il n'en a que deux sous la main. À savoir : Majeed Ashimeru (24 ans), blessé depuis quelques semaines mais qui avait superbement terminé la saison passée, et Kristoffer Olsson (27 ans), très critiqué mais qui a le mérite de travailler dur, et d'avoir été passable lors de ses entrées au jeu (déjà deux assists). Ashimeru n'a pas exactement le profil de Trebel, Olsson n'en a pas l'abattage. Aucun n'en a le niveau intrinsèque.

Made in Neerpede ?

On se rabat alors sur les options "made in Neerpede" : dans un entrejeu comptant déjà deux médians offensifs tels que Verschaeren et Refaelov, Kristian Arnstad n'a pas le profil d'un milieu récupérateur pur et préfère disposer de libertés offensives. Il a cependant musclé son jeu. Mazzù l'apprécie, tout comme les fans. Il est cependant l'option la moins plausible.

Marco Kana, en revanche, a une sérieuse carte à jouer et devrait être titulaire ce jeudi. Poste pour poste, profil pour profil, il est le remplaçant idéal d'Adrien Trebel. Reste à voir s'il se débarrasse de cette dommageable tendance à craquer sous la pression et perdre des ballons dangereux.

Lior Refaelov plus important que jamais

Aucune update n'a été fournie concernant Lior Refaelov, sorti blessé à l'échauffement du côté de Berne. On saura donc bientôt s'il est remis pour le match retour face aux Young Boys. S'il l'est et s'il est capable d'être titulaire, il aura un rôle très important au vu de son expérience. Du haut de ses 36 ans, il permettra à Mazzù d'aligner sans y réfléchir à deux fois un duo Verschaeren-Kana derrière lui.

Si Refaelov venait à manquer à l'appel, Anderlecht pourrait devoir aligner un trio Verschaeren-Kana-Arnstad, soit 100% Neerpede, pour son match le plus important de la saison. Un sacré coup de poker. Un tel triangle serait footballistiquement très fort. Reste à tenir le choc, contre des Suisses très physiques. Dans un tel cas de figure, Kristoffer Olsson pourrait surgir du chapeau de Mazzù et recevoir sa dernière chance. Réponse ce jeudi.