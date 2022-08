Les Brugeois satisfaits : "C'était le meilleur groupe possible au moment du tirage au sort"

Avec Porto, l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen, le Club de Bruges ne s'est pas retrouvé dans le groupe le plus difficile de la Ligue des Champions. Les joueurs et l'entraîneur se rendent compte que quelque chose est possible, mais ils sont également lucides.

"Je suis content que nous ayons évité le Barça et le Bayern", explique Denis Odoi au micro de Sporza. "J'aurais aimé quelque chose de nouveau, car j'ai déjà affronté deux des adversaires (Porto et l'Atlético, ndlr)", lâche de son côté Hans Vanaken. "Cela semble plus faisable que d'autres groupes, mais en même temps c'est un danger, ce sera un grand défi", précise le meneur de jeu brugeois. "C'était le meilleur groupe possible au moment du tirage au sort", souligne Simon Mignolet. "Certains regretteront qu'on ne joue pas contre de grandes stars. Mais ce n'est pas pour ça que ça va être des matchs faciles." L'accession aux huitièmes de finale ne paraît pas impossible. "Je suis content de ce tirage. Ce sont toutes des équipes à égalité", admet de son côté Carl Hoefkens. "Il n'y aura personne qui obtiendra tous les points. Je pense que Porto est la meilleure équipe du groupe, mais il y a des possibilités. C'est à nous d'obtenir des bons résultats", conclut le coach brugeois. La saison dernière, les Blauw en Zwart avaient manqué de peu la 3e place de leur groupe dont faisaient partie le PSG, Manchester City et le RB Leipzig.