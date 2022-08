Teun Wilke Braams ne cache pas ses ambitions

Qu'est-ce qui est typique du Cercle ? L'esprit d'équipe, le pressing que Thalhammer aime voir. Les buts doivent venir, sinon ce sera une maigre affaire.

C'est là que le bât blesse un peu pour le moment. Peut-être que Teun Wilke Braams pourra bientôt faire la différence. Un Néerlandais âgé de 20 ans, né à Querétaro, au Mexique. Il y a plus d'une semaine, l'attaquant était annoncé comme un transfert pour le Young Cercle. Mais contre Zulte Waregem, il a pu monter au jeu six minutes avant le coup de sifflet final.

"C'était génial que je puisse jouer pour la première fois, mais ce n'est encore que le début. J'en veux plus", explique le nouveau venu qui veut accumuler encore plus de minutes de jeu. "Le premier contact a eu lieu il y a un an, car le directeur sportif du Cercle est aussi un Mexicain. C'est comme ça qu'il m'a connu. Il a pu m'appeler immédiatement pour me présenter le projet du Cercle".

Bien préparé

"Au début, je devais m'entraîner avec l'équipe A et jouer des matchs avec l'équipe U23 pour me préparer. Aussi parce que le style de jeu est très intense. La première semaine s'est très bien passée, l'entraîneur en était satisfait. Apparemment, j'étais bien préparé."

Teun Wilke (20) komt komend seizoen uit voor de U23 van Cercle, dat onder de naam ‘Jong Cercle’ in 2e Nationale zal aantreden.



Wilke (1,91m), een spits die zowel over de Nederlandse als Mexicaanse nationaliteit beschikt, wordt voor één seizoen gehuurd van het Italiaanse SPAL. — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 20, 2022

Wilke Braams a tout ce qu'il faut pour devenir un renard des surfaces. "Je suis heureux d'être ici. Je ne veux pas susciter d'attentes, mais j'aime marquer des buts. C'est pour ça que les attaquants sont là : pour marquer." Pour l'instant, le Cercle manque simplement de buts : il n'a trouvé le chemin des filets que trois fois jusqu'à présent. "Les débuts ont été difficiles pour tout le monde. Petit à petit, ça va s'arranger."