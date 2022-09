Jack Hendry devrait s'engager en Série A

En manque de temps de jeu en Venise du Nord, Jack Hendry devrait quitter le Club de Bruges durant les prochaines heures. C'est en effet ce que rapporte le journaliste italien Nicolo Schira, qui envoie l'Écossais de 27 ans du côté de Cremonese, en Série A. L'ancien Ostendais sera prêté par les Brugeois, tandis que les Italiens disposent d'une option d'achat.

L'inventeur du célèbre "done deal" a remis le couvert sur son compte Twitter pour annoncer l'arrivée imminente de Jack Hendry. Le défenseur international (17 sélections) va donc quitter les Gazelles après 33 rencontres toutes compétitions confondues pour découvrir, pour la première fois de sa carrière, l'un des cinq grands championnats européens.

Done Deal and confirmed! Jack #Hendry to #Cremonese from #ClubBrugge on loan with option to buy. #transfers https://t.co/4HTd5lUx46