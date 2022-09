Le Standard de Liège pisterait un latéral droit américain de Fulham

Les Rouches sont toujours désireux de renforcer leur secteur défensif à quelques jours de la fin du mercato.

Alors que le mercato se termine dans quelques jours à peine, le Standard de Liège vient seulement d'officialiser sa quatrième recrue estivale en la personne de Filippo Melegoni, qui arrive en provenance du Genoa. Un bilan insuffisant pour les supporters, que 777 Partners va tenter d'améliorer avant la fin de la fenêtre des transferts.

Selon les informations de Sky Sports, les Rouches seraient toujours désireux de renforcer leur secteur défensif, et plus particulièrement en recrutant des arrières latéraux, et sont intéressés par Marlon Fossey, latéral droit américain de 23 ans évoluant à Fulham. Également capable d'évoluer comme piston droit, le joueur pourrait convenir au système à trois défenseurs mis en place par Ronny Deila ces dernières semaines.

Formé à Craven Cottage, Marlon Fossey a notamment évolué avec les équipes jeunes du club anglais, avant de rejoindre Bolton, en prêt, en deuxième partie de saison dernière. En 22 rencontres de League One, la troisième division anglaise, le jeune joueur a fait trembler les filets à une reprise, et a distillé cinq passes décisives.

Toujours selon les dires du média anglais, Marlon Fossey a récemment refusé une offre de prolongation de contrat de la part de Fulham, et cherche désormais à rejoindre une nouvelle écurie de manière définitive afin de véritablement lancer sa carrière.