Nikola Storm va-t-il quitter le KV Malines ? Trois clubs belges sont aux aguets

Le KV Malines va-t-il bientôt perdre Nikola Storm ? Aujourd'hui ou demain, cela devrait être clair. En tout cas, il suscite encore beaucoup d'intérêt en Belgique.

Des clubs du G5 suivent encore Nikola Storm de près, à savoir Genk, La Gantoise et l'Antwerp. Les trois clubs sont encore à la recherche d'un ailier supplémentaire. Genk en a besoin après le départ de Junya Ito et la blessure de Luka Oyen. Au Great Old, Mark van Bommel a indiqué depuis des semaines qu'il voulait un autre ailier après la blessure de Balikwisha.

La Gantoise pourrait également avoir besoin d'un renfort offensif après la perte de Tissoudali. Storm a le profil qu'ils recherchent tous. Le marché des transferts ferme demain soir. Il est possible que l'ailier gauche, encore sous contrat jusqu'en 2026, quitte le KaVé.