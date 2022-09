Abakar Sylla élu homme du match en C1 : "S'il continue de la sorte, il a une grande carrière qui l'attend"

Le Club de Bruges a débuté sa campagne de Ligue des Champions par une victoire contre le Bayer Leverkusen ce mercredi soir (1-0) .

Abakar Sylla a offert les trois points au Club de Bruges grâce à sa reprise de la tête victorieuse avant la pause. L'Ivoirien âgé de 19 ans, qui a fait ses débuts en Ligue des champions, a livré une prestation cinq étoiles et a donné l'impression d'être le leader de la défense brugeoise depuis un bail. "Je n'ai pas de mots pour décrire cela", a déclaré le défenseur central à l'issue de la rencontre. "Je suis vraiment ému à ce sujet. C'est quelque chose dont je rêvais quand j'étais enfant. Nous avons joué un bon match en équipe aujourd'hui. C'est formidable de pouvoir marquer mon premier but pour ce club, ici, en Ligue des champions. Je suis aussi l'homme du match. Et cela pour mes débuts en Ligue des champions. C'est vraiment incroyable", a souligné l'ancien joueur de Société Omnisports de l'Armée.

Simon Mignolet n'a pas tari d'éloges à propos de son jeune coéquipier Abakar Sylla. "Il montre ses qualités. C'est un bon gars. Il apprend très vite. S'il peut continuer à jouer de la manière dont il l'a fait aujourd'hui, il a une grande carrière qui l'attend", a lâché le portier.