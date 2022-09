Genk prend déjà une décision quant à l'avenir de Wouter Vrancken

La saison ne fait que commencer, mais le patron Dimitri de Condé veut déjà faire avancer les choses.

A Genk, ils sont extrêmement satisfaits de l'arrivée de Wouter Vrancken et c'est pourquoi le club souhaite s'engager à long terme avec lui, a déclaré le directeur Dimitri de Condé à Het Belang van Limburg.

"J'ai une excellente impression quant au fonctionnement de notre équipe d'entraîneurs actuelle. Il y a un très bon déclic tant avec le groupe de joueurs qu'avec le reste du club. C'est crucial dans la poursuite du succès sportif. Je suis proche du groupe de joueurs et je n'entends que des signaux positifs. Très important : aussi des joueurs qui ne jouent pas ou qui ne jouent que rarement actuellement", raconte-t-il.

La bonne interaction entre l'équipe A et les Jong Genk joue également un rôle dans cette décision. "De plus, la vision de Wouter correspond parfaitement à celle de Genk, ce qui réduit automatiquement l'écart entre les jeunes et l'équipe première. Vous remarquez également cela dans la manière étroite dont l'équipe première et le Jong Genk se rapprochent, ce qui en soi n'est pas une histoire facile. Après tout, vous voyez aussi ce bon sentiment se refléter sur le terrain, à la fois dans les résultats et dans la façon de jouer au football."

Wouter Vrancken peut donc s'attendre rapidement à une nouvelle proposition de contrat qui le liera au club plus longtemps et dans de meilleures conditions. "La clarté procure la tranquillité d'esprit. Dans les bons moments et dans les moments plus difficiles", ajoute De Condé.