Adnan Custovic veut y croire contre Anderlecht : "Tout ne va pas parfaitement chez eux"

Courtrai se déplace ce dimanche à Anderlecht et espère se relancer.

"On a bien travaillé, mais j'ai aussi eu ce sentiment la semaine dernière. Nous étions tous déçus , le groupe de joueurs, le staff, les supporters bien sûr", a déclaré Adnan Custovic en conférence de presse, qui a vu son équipe de Courtrai sombrer samedi dernier face à Malines (1-4). "On a analysé le match et on a vu qu'on était toujours en retard, surtout en première mi-temps face à une équipe forte tactiquement avec un excellent milieu de terrain. Nous voulons faire mieux dimanche."

"Je sais qu'un déplacement à Anderlecht est toujours difficile, mais il faut y croire", considère Custovic. "Anderlecht joue encore l'Europe jeudi et là non plus tout ne va pas parfaitement, comme en témoigne le 1 sur 12. Mais je sais trop bien qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe : Silva, Verschaeren, Refaelov,... Donc, la difficulté que nous aurons dépendra également de l'adversaire."