De flop à indispensable : "Sowah vient à peine de commencer, il avait besoin d'un entraîneur comme celui-ci"

Kamal Sowah n'était pas parvenu à s'imposer au Club de Bruges à son arrivée contre un chèque de 9 millions d'euros et avait été prêté à l'AZ la saison dernière durant le mois de janvier. À son retour, Carl Hoefkens lui a fait confiance et il en est maintenant récompensé.

Et il y a des raisons à cela, explique Peter Mills, qui l'a entraîné pendant des années. "La plus grande qualité de Kamal est sa mentalité", déclare Mills dans Het Nieuwsblad. "C'est un gars timide, mais si les gens doutent de lui, il fera tout pour leur prouver qu'ils ont tort. C'est pourquoi il a travaillé très dur pendant ses vacances au Ghana l'été dernier. À 6 heures du matin, il était déjà sur le terrain d'entraînement avec ses amis, gardant trace de tous ses efforts sur son Apple Watch."

La saison dernière, le Ghanéen n'est tout simplement pas arrivé au Club dans des circonstances idéales, estime Mills. "Ecoutez, quand il est passé au Club de Bruges à la fin du mois d'août de l'année dernière, il était surtout tiraillé par le fait qu'il n'avait pas effectué la préparation avec ses nouvelles couleurs. Et pendant la pause hivernale, quand un nouvel entraîneur est arrivé, il n'a pas pu rejoindre le stage à cause du coronavirus. Je sais que tout le monde le considérait comme un flop, mais il a changé la donne. Il vient juste de commencer. Kamal a besoin d'un entraîneur qui croit en lui et le fait jouer de la bonne façon - avec la liberté nécessaire. Marc Brys l'a fait à OHL et Carl Hoefkens fait de même maintenant. Et tu vois : alors tu récupères beaucoup. Kamal aurait même couru un marathon pour Hoefkens."