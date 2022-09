L'Union Saint-Gilloise a pris la mesure de Malmö (3-2) jeudi soir lors de la 2e journée de l'Europa League.

Arrivé à Malmö il y a un peu plus d'une semaine, Age Hareide a vu son équipe perdre contre l'Union Saint-Gilloise. Le champion suédois a encaissé deux fois en trois minutes, perdant un avantage d'un but forgé à la faveur d'un grand réalisme. "Nous savions que l'Union jouait très haut et de manière agressive. Malheureusement, quelques erreurs individuelles ont permis à notre adversaire de marquer deux fois en trois minutes", a confié le technicien norvégien à l'issue de la rencontre.

Avant de se faire renverser, le champion de Suède menait 1-2 après avoir converti ses deux seuls tirs cadrés de la partie. "Nous avons subi le jeu, mais nous sommes malgré tout parvenus à convertir nos occasions, c'est positif. Je suis malgré tout content de la combativité affichée par mon équipe. Jouer sur la scène européenne reste une expérience intéressante. Nous étions un peu courts à certains moments. Ce résultat est négatif mais nous pouvons nous en servir pour la suite", a conclu celui qui est sorti de sa retraite pour reprendre les rênes du club.