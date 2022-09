"Ma signature au Barça m'a donné un coup de boost"

Le Polonais retrouve le plaisir de jouer en Catalogne.

Auteur de débuts tonitruants avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski (34 ans, 6 matchs et 8 buts en Liga cette saison) a retrouvé le sourire. Cela se traduit par les performances de l’attaquant polonais sur le terrain, mais aussi par ses déclarations en dehors. Celui qui espère encore gagner un Ballon d’Or compte bien marquer les esprits en Catalogne.

"Je me sens bien à Barcelone. L'adaptation a été très bonne. Je sais que le chemin jusqu'ici n'a pas été facile, mais maintenant je suis au Barça, c'est là que je voulais être et c'est le plus important. J'apprends comment fonctionne un autre club, comment il est géré. Ce sont des expériences nouvelles et très intéressantes", a apprécié l’ancien du Bayern Munich, dans des propos relayés par le quotidien Sport.

"Avoir toujours la possibilité d'être dans des clubs de ce type est une valeur ajoutée non seulement pour les mois et les années à venir, mais aussi pour toute la vie. (...) Ma signature pour le Barça m'a donné un coup de boost. Cela a renforcé mon estime de moi. Je savais que je devais faire la différence dans les résultats des matchs et je n'ai pas peur de ce rôle. Je suis très fier de moi", a terminé Lewandowski.