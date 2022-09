Robert Lewandowski : "Emotionnellement, le match le plus dur de ma vie"

Le Polonais s'est confié sur ses retrouvailles avec le Bayern Munich.

Après nombre de trophées gagnés et de buts marqués, Robert Lewandowski (34 ans, 11 buts et 2 assists cette saison) a dernièrement retrouvé son ancien club, le Bayern Munich. Les Bavarois se sont finalement imposés 2-0, et le Polonais a passé une bien mauvaise soirée.

"J'ai joué à Munich pendant huit ans, marqué des centaines de buts, gagné tout ce qu'il y avait à gagner et maintenant, tout d'un coup, j'ai dû jouer contre mes amis. Je ne suis qu'un humain", a commenté Lewandowski à propos de ces retrouvailles. "Emotionnellement, c'était le match le plus difficile de ma vie, mais je l'ai aussi vu comme une belle fin de carrière au Bayern. J'étais très ému à ce sujet. Je voulais marquer, mais il y avait quelque chose en moi qui n'aidait pas vraiment. Il est impossible d'oublier huit ans en quelques semaines."