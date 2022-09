Bjorn Meijer : "M'habituer à la pression d'être champion"

Le nouveau latéral gauche du Club de Bruges se sent bien. La victoire des Gazelles sur la pelouse de Porto en Ligue des Champions restera "éternellement" dans sa mémoire.

D'une place de titulaire dans une équipe moyenne d'Eredivisie à passeur décisif dans une victoire 0-4 sur la pelouse de Porto en Ligue des Champions, les choses sont allées très vite pour Bjorn Meijer ces derniers mois. "J'ai été remplacé à un quart d'heure du terme, et c'est une fois sur le banc que je me suis mis à réaliser. Je me suis dit 'regarde où tu en es'. C'est un moment qu'il faut savourer, et qui restera éternellement dans ma mémoire" témoigne le joueur de 19 ans dans Het Nieuwsblad.

Pas de place au doute

Dans une saison où les rencontres s'enchaînent à un rythme effréné, le doute n'est pas permis. "Je n'ai pas ce problème. Une fois que je monte dans le bus, je ne pense plus qu'au match. Après la rencontre, il faut également rapidement se remettre en condition. Mais il est clair que lors du trajet retour après le match au Portugal, j'avais la chaire de poule."

Lors de son passage de Groningen à la Venise du Nord, beaucoup d'observateurs néerlandais ont pensé que la marche avait été franchie trop tôt. "Mes parents m'ont dit de ne jamais abandonner. De bien jouer à Groningen et que la prochaine grande étape de ma carrière arriverait. Mais quand le Club de Bruges a frappé à la porte, me proposant de disputer la Ligue des Champions, je n'ai pas hésité une seule seconde."

Faire face à la pression

"Bien sûr, c'était un très grand pas pour moi, car je venais juste de découvrir l'Eredivisie. Mais je n'ai pas non plus senti que je devais rester encore deux saisons aux Pays-Bas. J'ai confiance en mes qualités, et je veux découvrir la pression d'être champion. C'est aussi pour ça que je suis ici" conclut le Néerlandais.