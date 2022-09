MLS : Chicharito, auteur d'un doublé, et les LA Galaxy en route vers les playoffs

Il aura fallu un grand Chicharito samedi lors du match entre les LA Galaxy et les San José Earthquakes pour permettre aux Californiens de l'emporter 3-2.

Le Mexicain s'est fendu d'un doublé pour permettre à son équipe de prendre trois points et de se rapprocher encore un peu plus des playoffs à deux journées de la fin de la phase classique de la MLS.

Chicharito a déjà inscrit 17 buts cette saison pour la franchise de Los Angeles.

ANOTHER ONE FOR CHICHARITO!



That's 3-0 in favor of the @LAGalaxy! pic.twitter.com/kwXKOafUQ6