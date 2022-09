Silvio Proto lance son académie pour les jeunes gardiens de but

L'ancien Diable Rouge et icône d'Anderlecht Silvio Proto a annoncé le lancement de sa nouvelle académie pour jeunes gardiens de but.

Silvio Proto (39 ans), retraité depuis 2021, lance sa reconversion : l'ancien Diable Rouge (13 caps) a lancé la Silvio Proto Academy, présentée sur son site officiel : "A la SILVIO PROTO ACADEMY, nous mettons l'accent sur la formation complète des gardiens et gardiennes et ce à tout niveau: préparation physique, technique, tactique, coaching mental, analyse vidéo d'entrainements, de situations et de matchs, entrainements cognitifs (réflexes, prévisualisation, gestion du stress...), screening, prévention blessures, conseils diététiques et accompagnement de parcours".

Pour ce faire, Proto annonce "des cours privés, des stages intensifs d'une semaine durant les vacances scolaires et des programmes individuels".