Antonio Conte fustige l'arbitrage et le VAR après la défaite face à Arsenal : "La carte rouge a tué le match"

Alors que le score indiquait 2-1 entre Arsenal et Tottenham, Emerson Royal a été exclu pour une semelle sur Martinelli. Quelques minutes plus tard, les Spurs encaissaient le troisième but et perdaient le fil de la rencontre.

En conférence de presse d'après-match - d'après Sky Sports - le coach de Tottenham, Antonio Conte, a sous-entendu que le VAR et l'arbitrage n'étaient pas toujours au niveau en Premier League après qu'Anthony Taylor ait exclu Emerson. "En Angleterre, je dois être honnête, c'est très difficile car ils n'ont pas le même seuil. Parfois, vous voyez des situations qui pourraient être un carton rouge à la place, ou à la place un carton jaune ou pas de carton jaune. Ils doivent beaucoup travailler sur ce sujet." "Dans cette période, ils ont marqué le troisième but. C'était vraiment difficile - le carton rouge a tué le match", a ajouté le tacticien italien. Emerson Red Card 🔴 pic.twitter.com/rlQXt7X9t5 — Prem Goals (@PremierLeagueSZ) October 1, 2022