Un premier clean-sheet pour le RFC Seraing : "Resserrer les lignes a été déterminant"

Une troisième victoire à l'extérieur de la saison et un premier clean-sheet pour le RFC Seraing, ce vendredi soir.

Ce vendredi soir, le RFC Seraing a créé la surprise et s'est imposé sur la pelouse du Standard de Liège. Les Métallos, qui comptent désormais neuf unités, ont acquis leurs trois victoires en dehors de leurs bases : à Malines, à Eupen, et donc ce vendredi soir à Sclessin.

"L'équipe s'en est très bien sortie. Nous avons su parfaitement gérer les phases où il fallait être en bloc et celles où nous pouvions faire mal à cette équipe. On va se servir de ce match pour continuer à mieux travailler ces phases de bloc. Notre entraîneur est très joueur, mais il faut premièrement savoir bien défendre pour mieux attaquer. C'est ce que nous avons fait ce soir après avoir travaillé cela à l'entraînement."

C'est en effet un RFC Seraing solide défensivement que nous avons vu hier soir. Les sérésiens ont alors pu profiter de reconversions offensives et des largesses du Standard de Liège pour inscrire deux très jolis buts. "On a appris de nos erreurs. Il faut reconnaître les phases où il faut accélérer et celles où il faut faire le dos rond" confirme Abdoulaye Sylla, excellent capitaine du RFC Seraing ce vendredi soir.