Robin Veldman : "Lucas Stassin progresse beaucoup"

L'attaquant de 17 ans a été l'auteur d'un nouveau doublé sur la pelouse du SL16 FC, ce dimanche soir.

Alors que le score était de parité et que le SL16 FC sortait de vingt bonnes minutes en début de seconde période, Lucas Stassin a fait la différence pour le RSCA Futures, permettant aux siens d'emporter ce premier mini-Clasico de Challenger Pro League et de rejoindre le Beerschot en tête du championnat. Après la rencontre, son entraîneur Robin Veldman s'est exprimé sur le deuxième meilleur buteur de la compétition, auteur de six réalisations.

"Lucas Stassin s'améliore beaucoup. Il peut marquer des buts, mais c'est aussi un joueur capable d'aider ses milieux de terrains à construire le jeu. Il parvient maintenant à être performant pendant 90 minutes, et pas seulement sur certains moments du match. Il est dangereux devant le gardien, mais son travail dans la construction du jeu est aussi important."

Robin Veldman le sait. Les bonnes performances de ses jeunes pourraient amener Felice Mazzù à reprendre certains d'entre eux en équipe première. Le T1 du RSCA Futures est cependant loin de craindre cette situation. "Si j'ai peur de perdre ce genre de joueurs, qui rejoindraient l'équipe première ? Je serais le premier entraîneur heureux si cela se produisait."