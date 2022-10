🎥 Une équipe de MLS inscrit un but complètement fou du milieu de terrain

Le duel entre Charlotte FC et Columbus Crew a accouché d'un partage entre les deux équipes cette nuit en MLS (2-2). Pourtant le premier but des locaux sera certainement l'un des buts de la semaine dans le championnat nord-américain.

Après une séquence qui aurait pu mener à un but du Crew, les joueurs de la franchise de Caroline du Nord ont lancé une contre-attaque qui s'est soldée par une faute au milieu de terrain.

Lucas Zelarayan s'est chargé de le tirer rapidement et a envoyé un pétard qui a lobé le gardien adverse.

One of the craziest sequences you'll ever see. ūü§Į pic.twitter.com/5uX9ck02XR