Hoefkens a des problèmes de riche: "Dire que certains ne sont même pas repris dans le groupe"

On le sait, le Club de Bruges a un noyau très large et c'est un problème pour Carl Hoefkens qui doit décevoir beaucoup de joueurs chaque semaine.

Cette semaine, le Club de Bruges a remporté une belle victoire contre l'Atlético et les joueurs présents sur la pelouse ont fait le travail. Mais il y en avait d'autres sur le banc, à l'infirmerie et dans la tribune. En sachant que dès ce mercredi les Brugeois s'en iront à Madrid, Hoekens pourrait faire tourner pour la réception de Westerlo.

"Ce sera un peu la norme dans les semaines à venir, oui", dit le coach des Gazelles. "Mais je n'aime pas parler de rotation ou de donner une chance : ce sont tous des garçons qui sont prêts à 100 %. Yaremchuk et Lang pourraient être titulaires ce samedi ? Avec Skov Olsen sur le flanc ? C'est possible."

Le T1 brugeois sait que les attentes sont à la hauteur de la profondeur de son noyau. "Mais c'est aussi la chose la plus difficile dans mon travail", dit-il. "Je dois décevoir des gars qui s'entraînent excellemment. Certains ne sont même pas repris dans le groupe le week-end, et ça me dérange. Mais d'un autre côté, je suis également heureux de devoir faire des choix très difficiles."

Ce luxe ne peut qu'être bénéfique au Club de Bruges, qui veut jouer sur les trois fronts. Mais le coach prend match par match : "Est-ce que je calcule ? Non. Je ne suis pas non plus occupé par les nombreuses félicitations après mardi. La chose la plus importante pour moi est qu'en tant que club, nous avons été capables de franchir une nouvelle étape. La volonté et la conviction de jouer un football positif et de faire quelque chose dans cette Ligue des champions sont là. Pour moi, c'est le plus grand des compliments."