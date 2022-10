Robin Veldman explique les ambitions du RSCA Futures en D1B

Le Sporting d'Anderlecht est un peu à la peine en D1A, mais brille en D1B. Robin Veldman et ses jeunes sont en haut d classement. Mais quelles sont les ambitions ?

Robin Veldman s'est exprimé au sujet des ambitions du RSCA Futures, qui ne peut naturellement pas être promu dans la même division que l'équipe A des Mauves. Et si les résultats sont actuellement brillants, ils ne sont pas primordiaux : "Le développement individuel des jeunes talents prime sur les résultats", affirme le coach du RSCA Futures dans Het Nieuwsblad. "Mais nous commençons chaque match pour le gagner. Et nous pourrions être en tête avec une belle avance, car nous perdons des points face au RWDM et au Club NXT après des matchs dominants".

L'objectif n'est pas le titre, mais il est clair : "Nous voulons finir en tant que meilleure équipe U23. La saison passée, nous avons battu Jong Genk en finale de la Coupe de Belgique, mais en subissant le jeu. Et beaucoup de joueurs de Genk sont descendus en équipe U23, nous pouvons donc nous attendre à un match difficile face à eux", explique Robin Veldman avant le match face aux U23 de Genk.