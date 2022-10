📷 Antonio Rüdiger va retourner en Espagne avec vingt points de suture

Antonio Rüdiger a permis au Real Madrid de prendre un point, mais l'Allemand va également retourner en Espagne avec vingt points de suture selon la presse ibérique. En marquant de la tête, il a violemment percuté Anatoliy Trubin, le portier ukrainien du Shakhtar, et s'est ouvert juste au-dessus de l'œil gauche. D'après les médias espagnols, il doit passer des examens mercredi afin de s'assurer qu'il ne souffre d'aucune fracture.

What doesn't kill you makes you stronger 👊🏾 I am okay - thanks for all your messages 🤞🏾🙏🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo