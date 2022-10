Fabio Silva revient sur sa réaction après le but de Stroeykens : "Je sais que ça n'est pas bien vu"

Fabio Silva a retrouvé le chemin des filets contre Malines, mais a d'abord buté sur Gaëtan Coucke, ce qui a profité à deux reprises à Mario Stroeykens. Le Portugais avait alors laissé échapper sa frustration.

La réaction de Fabio Silva après le second but de Mario Stroeykens a fait parler d'elle. Le Portugais n'a en effet pas vraiment fêté ce but pourtant si important, pestant sur son échec en face-à-face avec Gaëtan Coucke, le portier malinois. Il a ensuite félicité son équipier, y compris sur les réseaux, mais le mal était fait. "Je sais que ça n'a pas été bien perçu de l'extérieur", concède-t-il avec un sourire contrit en conférence de presse.

"Je suis évidemment frustré, à ce moment-là, de ne pas finir mes actions. Frustré sur moi-même. J'amène ces deux buts grâce à mes courses et parce que j'emmène les défenseurs, mais j'avais envie de marquer", reconnaît ensuite Silva. "Mais voilà, j'en ai parlé avec le staff et avec Mario, tout est réglé. Ce but par après me fait du bien. Quand tu es attaquant, tu veux marquer. Mais je fais les courses, j'étire les lignes défensives, j'ouvre des espaces...même quand je ne marque pas, mon travail est important".

Pas de pression pour Silva

Anderlecht a en tout cas pu souffler tout autant que son attaquant, grâce à cette victoire. "C'était important de gagner, car contre West Ham, nous avions le sentiment d'avoir bien joué. Nous voulions donc rester sur ce même niveau en championnat mais y ajouter la victoire", explique Silva. "Si j'ai repensé à ma tête manquée contre West Ham ? Non, c'était juste un arrêt incroyable d'Areola. Il y a deux ans, je suis sûr que je n'aurais pas réussi à placer cette tête entre les deux défenseurs comme je le fais, j'apprécie donc mes progrès. Je fais ce que j'aime, dans une équipe où je me sens bien. La pression, c'est pour les Ukrainiens qui se battent sur le front, pas pour un footballeur...".