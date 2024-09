Jesper Fredberg répond aux critiques sur son mercato estival : "Anderlecht est plus fort que la saison dernière"

Après le licenciement de Brian Riemer, l'attention est également portée sur la responsabilité de Jesper Fredberg. Il aurait fourni des profils inappropriés à son entraîneur. C'est, du moins, le sentiment qui prévaut. Fredberg réfute cette allégation.

Le CEO Sports n'a pas été aidé par Marc Coucke, qui a déclaré qu'il y avait suffisamment de budget pour faire encore quelque chose sur le marché des transferts, en fin d'été. "Je pense qu'il est difficile de rendre tout le monde heureux lors d'un mercato", a déclaré Jesper Fredberg dans Het Nieuwsblad.

Cependant, le Danois affirme avoir dû travailler avec des ressources limitées. "J'ai fait de mon mieux pour renforcer l'équipe avec les moyens dont nous disposions. Je me demande chaque jour comment nous pouvons nous améliorer."

Le fait qu'il ne soit pas allé chercher de milieu de terrain créatif supplémentaire a été vivement reproché par les fans. "C'est toujours un équilibre entre la valeur des joueurs et l'argent que vous payez pour eux. Nous avons de grandes ambitions et nous voulons attirer les meilleurs joueurs possibles. Mais toujours dans le respect des accords conclus entre la direction et le propriétaire."

Anderlecht n'a pas réalisé un mauvais mercato, selon Jesper Fredberg

Cependant, la perception selon laquelle Anderlecht ne s'est pas renforcé persiste. "Je pense que nous avons une équipe plus forte par rapport à la saison dernière. Nous avons perdu Thomas Delaney, mais Leander Dendoncker est arrivé en remplacement. Ashimeru et Amuzu étaient blessés la saison dernière, maintenant, ils sont en forme."

"Edozie est également là. En défense, Zeno Debast est parti, mais Zanka et le jeune talent Simic sont arrivés. Nous nous sommes aussi renforcés avec Thomas Foket. Au but, nous avons perdu Schmeichel, mais vous ne pouvez pas dire que Coosemans fait pire. Non, je pense qu'il y a de la continuité et je pense que nous avons progressé."