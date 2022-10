"Je ne m'attends pas à aller au Qatar"

Nacer Chadli est revenu en Belgique, du côté de Westerlo, mais il pense qu'en novembre prochain, il ne sera pas au Qatar.

"Je suis revenu parce que je voulais jouer un maximum de matches, pour retrouver le niveau physiquement", a-t-il déclaré à la RTBF. "Si j'ai ensuite la chance d'aller au Qatar, c'est un bonus. Cela fait plus d'un an que je n'ai plus été appelé et j'ai 33 ans maintenant. Ça commence à compter. Je ne m'attends donc pas à ce qu'on me sélectionne. Si j'y vais, ce sera super. Si je n'y vais pas, ce ne sera pas une grande déception."

Chadli n'en a pas encore parlé avec le sélectionneur national Roberto Martinez. "Je n'ai pas encore reçu de signaux de Martinez, je l'ai seulement croisé brièvement lors de notre match contre Anderlecht. Je pense qu'il y a des recruteurs dans les stades qui rédigent des rapports."

Chadli, quant à lui, a jusqu'ici 66 apparitions internationales et a également participé à trois tournois majeurs avec les Diables Rouges.