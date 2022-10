Erwin Lemmens dithyrambique à propos de Simon Mignolet

Erwin Lemmens est l'une des personnes qui connaît le mieux Simon Mignolet. Pendant des années, il a travaillé avec lui au sein de l'équipe nationale et il l'a également suivi dans tous les clubs où il est passé.

Également à Liverpool, où il s'est retrouvé sur le banc lorsque Loris Karius a pris la place de titulaire. "Il s'est battu, oui. Je n'ai jamais été d'accord avec la décision de Jürgen Klopp de mettre Simon sur le banc. Il y avait environ deux ballons où il était dans le doute", a déclaré Lemmens à Gazet van Antwerpen.

"Et puis ils sont allés chercher Karius... Mais c'est ce qui est difficile dans un club de haut niveau : on vous fait venir pour être performant. Et si vous vous produisez, c'est tout naturel. Tu ne vas pas recevoir de tapes dans le dos pour ça. Mais si vous faites une seule erreur, vous pouvez être puni immédiatement pour cela. C'est comme ça que ça marche au sommet."

Ce Mignolet, cependant, aurait toujours sa place dans n'importe quel club de haut niveau. "Mais doit-il vouloir jouer pour un si grand club ? Vous pouvez voir que Simon est incroyablement heureux de la confiance qu'il reçoit au Club maintenant, et cette confiance ne fera que l'aider à mieux performer. Je me souviens que, dans les premiers jours qui ont suivi son transfert, on m'a demandé s'il serait capable de maintenir ce niveau. Je n'en ai jamais douté. Simon est un professionnel de haut niveau - il ne rate jamais une séance d'entraînement".