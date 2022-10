Fernando Hierro devient directeur sportif outre-Atlantique

Quatre ans après son départ de La Roja, l'ancien défenseur reprend du service de l'autre côté de l'Atlantique.

Fernando Hierro est le nouveau directeur sportif des Chivas. Il sera chargé de construire le groupe, en plus de désigner l’entraîneur qui remplacera Ricardo Cadena. L’ancien défenseur du Real Madrid Blanche est tombé d’accord avec l’écurie mexicaine ce lundi, et s'est dit très heureux de ce choix et impatient de retrouver les supporters.

Pour rappel, la légende espagnole avait pris en urgence la relève du sélectionneur de la Roja Lopetegui, viré à la veille du Mondial 2018 en Russie. Ils ont été éliminés en huitièmes de finale contre le pays hôte.