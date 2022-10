Dante Vanzeir retrouve le sourire, et nous aussi

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise retrouve ce qui lui a tellement manqué : de la confiance.

Le 19 février dernier lors du déplacement à Charleroi, Dante Vanzeir pétait un câble et envoyait son poing dans la mâchoire de Valentine Ozornwafor. Les images étaient accablantes, Vanzeir indéfendable. Alors que l'Union bataillait en tête du championnat, le numéro 13 laissait Felice Mazzù et était suspendu jusqu'à l'aube des play-offs. Un épisode salissant l'image d'un joueur d'habitude sympathique, fair-play, à la mentalité irréprochable.

Peut-être que cet épisode, couplé à la sélection chez les Diables, son penalty manqué face à Bruges, l'exploit raté en Play-offs de l'Union ou même le départ de son comparse en attaque Undav a pesé sur la confiance de Vanzeir. Quoiqu'il en soit, il semblait bien emprunté ces derniers temps. Travaillant sans relâche, ouvrant énormément d'espaces et multipliant les appels, Vanzeir était à la recherche de son efficacité et d'inspiration. Si son but fin août contre Anderlecht avait sauvé quelque peu les apparences, il fallait se rendre à l'évidence : Vanzeir était dans le dur.

Une bonne gestion de la part de Geraerts

Le 11 septembre dernier, l'Union s'était inclinée sur le fil face à Genk (1-2). Vanzeir, après une prestation très moyenne et de nouvelles opportunités de but manquées, déclarait qu'il était en recherche de confiance et cachait à peine sa mauvaise passe.

La décision de Karel Geraerts a alors été de le laisser au repos pour le match de Conference League contre Malmö puis en championnat à Eupen. La trêve internationale est alors arrivée, l'occasion pour Vanzeir de se reposer physiquement et mentalement.

Depuis, la machine est relancée. Vanzeir court toujours autant, rate certes encore, mais est à nouveau décisif : 5 buts en 4 matchs toutes compétitions confondues. Comme il l'avait déclaré après la remontée folle de l'Union contre Braga, il espère que le meilleur Vanzeir est à nouveau là. Ce n'est en tout cas pas Geraerts qui va douter de lui, le défendant et réaffirmant ses qualités dès que la question lui est posée.