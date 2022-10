Hans Vanaken ne cachait pas sa frustration : "Un match qu'on doit toujours gagner"

Buteur sur penalty, le capitaine du Club de Bruges pensait bien que cette avance de deux buts allait suffire face à l'Union.

Mais il n'en fut rien. Les Brugeois ont plié face à de vaillants Saint-Gillois et ont concédé un match nul très peu flatteur (2-2). "On n'a pas joué ce match de façon assez mature et professionnelle", a reconnu Hans Vanaken après la rencontre. "Une avance de 0-2 contre une équipe réduite à dix était le scénario idéal. Ils n'avaient plus rien à perdre. Nous avons donné le ballon trop souvent et trop facilement."

Bruges n'a pas réussi son match défensivement, mais ne s'est pas non plus montré très inspiré devant les cages de Moris. "En seconde période, nous n'avons pas trop profité de nos moments. Ferran Jutglà a fait le mauvais choix à plusieurs reprises. J'ai moi-même eu une opportunité où j'aurais pu faire mieux."

Parfois, cela devient plus difficile contre une équipe réduite à 10

"C'est difficile à expliquer, mais parfois ça devient plus difficile contre dix hommes", a supposé le capitaine brugeois. "Peut-être qu'on a un peu trop essayé de jouer dans l'axe. Nous leur avons aussi donné la chance de revenir en leur offrant un corner, situation sur laquelle ils sont très forts."

Vanaken a jeté ensuite un constat implacable sur la prestation des Blauw en Zwart : "C'est un match qu'il faut toujours gagner. Cela ne fera peut-être pas de différence à la fin, mais donner deux points est quelque chose d'amer."