Un Mike Trésor taille patron ce dimanche : "Première fois que je délivre 3 assists sur le même match"

Genk s'est imposé 1-3 sur la pelouse de l'Antwerp grâce à un excellent Mike Trésor, auteur de trois assists.

"Je pense que c'est la première fois que je délivre trois passes décisives sur le même match", a déclaré Mike Trésor au micro d'Eleven après la victoire capitale de ce dimanche.

Le Belge a expliqué le premier but de Genk, sur lequel il délivre un assist magnifique pour Heynen, dont la finition l'est au moins tout autant. "C'est l'un des premiers ballons que je reçois en retrait d'Onuachu. Tout le monde a tendance à regarder seulement le ballon. Je vois Bryan, qui fait toujours ces courses-là, de la deuxième ligne. Il était totalement libre, mais c'est incroyable comment il finit l'action."

Heureusement pour Genk, le but a été accordé. "On était conscients que ce premier but allait nous donner beaucoup de confiance, nous faciliter la tâche. (Sur les 3 assists) Le plus important, c'est que je sois important pour l'équipe."

Cette équipe de Genk a pourtant souffert en seconde période face à un très bon Antwerp, mais s'est tirée d'affaire. "On peut faire un parallèle avec le match de la semaine passée contre OHL", a déclaré Trésor. "On domine largement au niveau technique, mais c'est important de montrer aussi une autre facette."

La venue de Wouter Vrancken a apporté beaucoup de "dynamisme" et "d'énergie" à cette équipe. "Tout le staff, et même les jeunes joueurs, tout le monde ressent cela. On lâche rien, on croit en nous."