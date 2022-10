Eden Hazard évoque les futurs adversaires des Diables Rouges au Mondial : "On va jouer contre trois belles équipes"

Pour sa 14e participation à une Coupe du Monde, la Belgique pourra de nouveau compter sur son capitaine dans un groupe relevé comprenant le finaliste de la dernière édition, la Croatie, mais aussi un Maroc en constante progression et une équipe du Canada surprenante.

Eden Hazard, qui vit de nouveau une saison compliquée au Real Madrid, est plus ambitieux que jamais avant le Mondial au Qatar (à lire ICI). Le capitaine des Diables Rouges a évoqué les futurs adversaires de la Belgique. "On va jouer contre trois belles équipes : la Croatie, le Maroc et le Canada. La Croatie, je pense que tout le monde les connaît, avec des joueurs magnifiques. J'ai la chance de jouer tous les jours avec le capitaine de la sélection croate, Luka Modrić. Voilà il n’y a plus grand-chose à dire sur lui. C'est une très belle équipe, ils ont fait la finale il y a 4 ans", a-t-il confié sur le site de la FIFA.

"Le Canada et le Maroc, on les connaît un peu moins mais on va avoir le temps de bien les découvrir. Ils ont de très bons joueurs. Au Maroc, il y a Hakimi qui est là, donc il y a vraiment pas mal de potentiel dans leur équipe aussi. De toutes façons, à partir du moment où ils sont en Coupe du Monde, ce sont des grosses équipes", a conclu Hazard.