Eden Hazard se livre avant la Coupe du Monde : "Je pense que je dois mettre la barre haute"

Pour sa 14e participation à une Coupe du Monde, la Belgique pourra de nouveau compter sur son capitaine dans un groupe relevé comprenant le finaliste de la dernière édition, la Croatie, mais aussi un Maroc en constante progression et une équipe du Canada surprenante.

Eden Hazard, qui vit de nouveau une saison compliquée au Real Madrid, est plus ambitieux que jamais avant le Mondial au Qatar. Le capitaine des Diables Rouges veut faire mieux qu'en 2018. "Je pense que je dois mettre la barre haute. Je vais essayer de faire mieux qu'il y a 4 ans. Ça va être compliqué parce que c'était déjà pas mal. Mais collectivement, j'ai la chance d'être le capitaine d'une grosse sélection, d'un gros pays donc on se doit de voir haut", a expliqué l'ailier gauche sur le site de la FIFA avant d'évoquer la fameuse génération dorée belge.

"Je ne sais pas, je pense qu'il y a aussi pas mal d'équipes qui en ont plusieurs. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un groupe qui se connaît vraiment depuis beaucoup d'années. On parle toujours de la Golden Generation mais c'est un peu vra.On a fait presque 10 ans tous ensemble. Maintenant, il y a des jeunes qui commencent à arriver dans le groupe. Avoir cette expérience tous ensemble, ça nous a apporté sur de précédents tournois donc j'espère que ça va continuer comme ça encore quelque temps", a souligné le joueur du Real Madrid avant de revenir sur le Mondial en Russie.

"Pour moi, la Coupe du Monde était magnifique. Personnellement, collectivement, elle était magnifique. Ce sont des sensations que je n'avais jamais connues. La façon dont on jouait, tout le monde était vraiment très, très fort. Franchement, c'était magnifique de passer cette Coupe du Monde avec tous les joueurs, tout le staff, tous les supporters. On a kiffé. On ne l’a pas gagnée, mais on a kiffé", a conclu Hazard.