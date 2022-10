Déçu, Bostyn ne pense qu'au Standard: "Se remettre en selle"

Zulte Waregem a perdu contre Oostende dimanchedernier. Une défaite amère, confie le gardien de but Louis Bostyn. Il estime que son équipe méritait beaucoup plus. Les Coalisés vont maintenant affronter le Standard.

"Deux buts évitables nous ont encore tués", a déclaré Bostyn dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Alors que ça aurait vraiment pu être une semaine parfaite pour nous. Même avec un match nul à Ostende, un 7 sur 9 aurait été un bilan fantastique. De plus, notre performance à la Diaz Arena était assez bonne, du moins je le pense."

Le résultat a été difficile à digérer pendant plusieurs jours. "Perdre un point, de cette façon, et à la toute fin du match était terriblement injuste. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On ne peut faire qu'une chose dans une situation comme la nôtre, c'est d'essayer de se projeter vers la prochaine rencontre plus rapidement possible."

Cette prochaine rencontre, ce sera contre le Standard dès ce dimanche.