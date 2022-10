La commune de Forest réagit aux propos du CEO de l'Union sur la construction du stade

L'Union veut construire son stade et de préférence le plus vite possible. Dans le Nieuwsblad, le CEO Philippe Bormans a demandé une réponse à la commune de Forest avant le 31 décembre pour la construction d'un nouveau stade au Bemptpark.

Suite à ses propos relayés dans le Nieuwsblad, la commune de Forest est a réagi à la demande "expresse" de Philippe Bormans de construire un stade rapidement. "On peut acheter ou louer ce terrain, le bail foncier est aussi possible", a déclaré hier Bormans. Mais une source anonyme à la municipalité a répondu dans La Dernière Heure : "L'Union doit faire une offre. Nous ne fixerons pas un prix pour un terrain que nous ne voulons pas nécessairement vendre. De plus, les études sur l'impact d'un nouveau stade sont beaucoup trop vagues pour l'instant." Du côté de l'Union, ils soulignent que le club suit les procédures correctes et que la balle est dans le camp de la commune, peut-on lire à nouveau dans Het Nieuwsblad.