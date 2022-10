Un joueur d'Arsenal blessé dans une attaque au couteau

Une attaque au couteau est survenue jeudi dans un centre commercial de Milan. Selon les informations des médias italiens, une personne a été tuée et cinq autres blessées, dont le footballeur espagnol Pablo Mari.

L'acte a été commis par un Italien de 46 ans, souffrant apparemment de troubles psychiatriques et catégorisé comme un déséquilibré. L'individu a été interpellé quelques instants après l’attaque.

Pablo Mari, prêté à Monza par Arsenal cette saison, a reçu le soutien du club italien par l'intermédiaire de son dirigeant, Adriano Galliani : "Pablo, nous sommes tous à tes côtés et ceux de ta famille. Nous t’aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier, tu guériras vite".

