Felice Mazzù vers Charleroi...ou la Ligue 1 ?

Limogé récemment du RSC Anderlecht, Felice Mazzù (56 ans) a plusieurs options pour la suite de sa carrière.

Sur quel banc va s'asseoir Felice Mazzù ? Toujours autant de doutes subsistent autour de l'avenir du tacticien, après son licenciement à la suite d'un très mauvais début de saison à la tête du RSC Anderlecht (16 points sur 42, 12e de Pro League).

Les dernières rumeurs envoyaient Mazzù dans le club où il s'était révélé en tant que coach, le Sporting de Charleroi. Selon nos informations, il était en effet récemment tout proche de prendre la succession d'Edward Still. Mazzù était néanmoins désireux de souffler un peu après des semaines mouvementées. Il était même question d'attendre la Coupe du monde.

Mais un nouveau club est resté dans la course : le Stade de Reims. Selon le très influent sur Twitter Mohamed Toubache - Ter, le club ciblerait Mazzù afin de prendre la succession de... Will Still, désigné entraîneur par intérim suite à la mise à pied d'Oscar Garcia.