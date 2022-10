Samoise se contente du match nul, mais : "Il y a un but refusé injustement"

Il était à l'origine de deux buts gantois qui ont tous deux été refusés. Heureusement pour Matisse Samoise, l'un d'entre eux a été validé par la VAR.

Matisse Samoise était à deux doigts d'être hors-jeu pour le 0-1, bien que le juge de ligne ait d'abord jugé qu'il l'était. Heureusement pour lui et La Gantoise, la VAR a pu changer la décision et permettre au but de Cuypers d'être validé.

"J'étais moi-même dans le doute", déclare honnêtement Samoise après le match. "Ça a dû être serré parce que les défenseurs ont juste reculé quand j'ai percé. Quoi qu'il en soit, c'était une superbe passe de Hjulsager juste derrière les défenseurs centraux, et cela méritait d'être un but", souligne Samoise.

Quelques minutes plus tard, le ballon était de nouveau dans les filets, mais l'arbitre Visser a jugé que Samoise s'était engagé dans un duel avec un défenseur de Louvain avec un peu trop d'enthousiasme, ce qui a entraîné le refus du but. "Je suis convaincu que ce n'était pas une faute."

Le match a été très fermé pendant très longtemps, surtout en première mi-temps. "C'était bien de notre côté mais nous devons mieux finir en contre. D'un autre côté, nous avons donné ce penalty beaucoup trop facilement parce qu'il n'est pas intelligent de faire une faute sur un joueur dans les seize derniers mètres. Je pense qu'un match nul était correct", conclut Samoise.