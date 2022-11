Bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie du Standard

Ce samedi soir (20H45), le Standard de Liège se déplacera au Kehrweg pour y affronter Eupen lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila a donné de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie liégeoise. "Gojko Cimirot et Marlon Fossey s'entraînent avec l'équipe et sont disponibles pour le match de ce week-end. Par contre, Emond (tendinite du genou) est toujours out et reviendra durant le break international. De bonnes nouvelles, cela implique que je vais devoir faire des choix", a confié le T1 du Standard de Liège en conférence de presse qui pourra compter également sur le retour de Gilles Dewaele, malade le week-end dernier.

Le technicien norvégien a également évoqué le retour d'Aleksandar Boljevic dans la sélection rouche. Absent depuis le 3 septembre lors de la victoire contre Ostende, l'international monténégrin était monté au jeu à Zulte Waregem samedi dernier. "Il fait partie du groupe et nous avions besoin de lui puisque Gilles Dewaele était malade et Marlon Fossey absent. Il était le suivant sur la liste, tout simplement. C'est un garçon très professionnel qui s'entraîne durement chaque jour. Il commence à montrer ce que j'attends de lui. Je lui donnerai plus de chances de se montrer s'il performe bien", a souligné Deila.