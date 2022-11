Jan Vertonghen : "Cette victoire fait beaucoup de bien"

Enfin un moment d'encouragement pour Jan Vertonghen depuis son transfert à Anderlecht. Il n'en a pas connu beaucoup comme ça ces derniers mois. Mais même lui n'était pas aveugle aux erreurs commises par les Mauves.

"Cette victoire fait beaucoup de bien", a déclaré Vertonghen à Sporza. "Nous voulions vraiment passer l'hiver européen. Financièrement, cela aide le club, mais c'est aussi une bonne chose pour l'expérience de ces jeunes. En première mi-temps, nous avons joué solidement, pas super, mais avec du contrôle. C'est un phénomène dans le football. Après le carton rouge et avec un avantage, la moitié des joueurs pensent qu'ils peuvent faire 10 % de moins."

Il a montré. Tout le monde pensait que quelqu'un d'autre s'en occuperait. "On a oublié des tâches, on a laissé le ballon aux Danois et on n'a pas su garder le ballon nous-mêmes. Nous avons mis une mauvaise pression et laissé le centre ouvert. Puis les qualités de Silkeborg sont apparues, surtout sur ce terrain. Ils ont eu beaucoup d'occasions nettes, ce qui n'est pas bon."