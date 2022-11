Le père de Boyata répond aux critiques à l'encontre de son fils : "On attend d'un public qu'il soutienne ses joueurs"

Dedryck Boyata n'est pas encore devenu un titulaire au Club de Bruges, mais il est presque certain qu'il ira bientôt à la Coupe du monde. Le défenseur de 31 ans a essuyé quelques critiques ces dernières semaines, mais son père est sûr qu'il sera là.

Bienvenue Boyata a vu son fils évoluer à l'étranger environ 15 ans. Il ne pouvait aller voir les matchs que sporadiquement. ''Nous étions très heureux quand il est venu jouer au football en Belgique'', a déclaré le père de Dedryck Boyata à Het Laatste Nieuws. ''Après tous ces kilomètres parcourus, je n'aime pas manquer un de ses matchs maintenant.''

Samedi dernier, contre Ostende, il a commis deux erreurs et tout le Jan Breydel s'est jeté sur lui. "Bien sûr que cela m'a affecté. Un joueur a besoin de confiance. Tout le monde fait des erreurs, mais on s'attend à ce qu'un public soutienne ses joueurs. À Leverkusen, il a fait preuve de mentalité. Même si, avec toute son expérience, j'avais confiance en lui. Les gens l'oublient parfois, mais.... Man City, Bolton, Celtic Glasgow et Hertha Berlin. Et maintenant le Club de Bruges. Ce ne sont pas des clubs quelconques, n'est-ce pas ?"