Philippe Clement satisfait : "L'équipe a grandi"

Grâce à sa victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1) ce jeudi, l'AS Monaco disputera les barrages d'accession aux huitièmes de finale de l'Europa League.

Après la rencontre, Philippe Clement est revenu sur la bonne performance de son équipe, notamment en première période.

"Je suis très content. Mon équipe a prouvé qu'elle était capable de répondre présent dans les moments importants. Notre première mi-temps a été très bonne, une des meilleures mi-temps depuis que je suis là. Il y a eu beaucoup de mouvements, de travail, des buts. Mais on aurait même pu en mettre plus", a confié le technicien belge avant de poursuivre. "On a une équipe jeune qui a pris des coups ces derniers temps. Mais elle a réagi. On a travaillé individuellement et collectivement pour réagir. L'équipe a grandi. On est à trois points du podium en L1 et qualifié en Coupe d'Europe. En plus, je vois plus de onze joueurs qui peuvent jouer. C'est important", a conclu le coach de Monaco.