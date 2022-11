Zulte arrache un point à Malines

Bon match nul arraché par l'Essevee, mené de deux buts puis réduit à 10.

Zulte, lanterne rouge, avait grand besoin de points ce samedi Derrière les casernes. Tout commençait mal pour les hommes de Mbaye Leye, qui encaissaient un but magnifique de Verstraete. Le joueur prêté par l'Antwerp reprenait d'instinct un ballon botté sur corner et trompait un Bostyn impuissant (16e). Les choses s'empiraient, lorsque Novatus Dismas marquait contre son camp suite à un travail de Ngoy et mettait bien involontairement Malines sur du velours (41e).

On l'a déjà vu : cette équipe de Zulte a des ressources mentales. Sangare relancait la rencontre sur une action bien menée et un assist lumineux de Fadera. D'abord jugé sur hors-jeu, le but était validé (57e).

Zulte revenait ensuite à égalité, un peu de nulle part. Un penalty était sifflé suite à une phase confuse après un corner. Vossen ne tremblait pas et prenait calmement Coucke à contrepied (61e).

Zulte était alors réduit à 10 sur une deuxième jaune stupide de Sissako, mais tenait le coup. Walsh était tout proche d'offrir les trois points à Malines, qui peut nourrir de gros regrets.

Zulte s'offre un peu de répit et un point important. L'Essevee dépasse provisoirement Seraing, qui joue ce samedi contre le STVV (18h15).