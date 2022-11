Malmené, Rennes revient de Lille avec un point

On a eu droit à une rencontre spectaculaire ce dimanche, avant l'Olympico.

Tous les yeux de la Ligue 1 seront tournés vers Lyon ce soir pour le duel entre l'Ol et l'OM. Mais avant, un peu plus près de notre beau pays, il y avait une superbe rencontre à voir entre le LOSC et Rennes, deux belles équipes du championnat.

La première période est à mettre à l'actif des Lillois, qui ont fait le forcing pour ouvrir le score. Le but tombe d'ailleurs assez tôt à la suite d'une grosse faute de main de Mandanda qui relâche le cuir. C'est Fonté qui ouvre le score (16', 1-0). Les locaux cherchent le deuxième but, mais il ne tombe pas, surtout grâce à Mandanda qui se rachète bien de sa petite bourde.

Après la pause, changement de physionomie. Rennes joue un peu plus haut et obtient un penalty, que Bourigeaud transforme (56', 1-1). La rencontre s'ouvre alors un peu avant que Lille ne poursuive sa domination. La défense de Rennes est alors héroïque avec un excellent Arthur Theate. Les deux équipes repartent avec un point sur ce score de 1-1. Rennes est septième au classement, alors que Lille pointe à la septième.