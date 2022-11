Hannes Delcroix reprend un rôle important à Anderlecht

L'absence de dernière minute de Jan Vertonghen a laissé Hannes Delcroix comme "vétéran" de la charnière anderlechtoise. Et il pourrait bien y rester.

Jan Vertonghen était arrivé à Anderlecht pour stabiliser la défense, et a poussé Hannes Delcroix sur le banc en début de saison. Mais sous Robin Veldman, et alors que Jan Vertonghen inquiète un peu, Delcroix a pu faire son retour, parfois dans l'axe, parfois sur le flanc gauche. "Jan a senti quelque chose à l'échauffement et j'ai donc pris sa place dans l'axe. C'est vrai que je préfère jouer là, je suis défenseur central avant tout, mais je joue où le coach estime que j'aide l'équipe", déclarait Hannes Delcroix après la rencontre.

L'absence de Hoedt de la sélection et les discussions entourant le Néerlandais ont également replacé Delcroix parmi les certitudes du RSCA. "Je ne sais rien de ce qui se passe, le staff a pris une décision et voilà", élude Delcroix. "Il peut être absent ce week-end et de retour la semaine prochaine. Nous verrons". Aux côtés de Zeno Debast, Hannes Delcroix rassure en tout cas plus que Vertonghe et Hoedt ces dernières semaines...