Robin Veldman voit une grande progression et relativise le "coup de gueule" de Fabio Silva

Anderlecht a redressé la barre en matière de résultats, et le fond semble également en progression. Reste à gérer quelques cas individuels, que ce soit Wesley Hoedt ou...Fabio Silva, très frustré à sa sortie.

Qui aurait parié il y a quelques semaines qu'Anderlecht irait se qualifier à Silkeborg puis viendrait prendre un point au Bosuil ? Le RSCA est en progression, mentalement et techniquement. "Nous avons essayé de trouver la solution par le football, l'Antwerp aussi mais également via leur force physique. Et ils se sont créés quelques situations très chaudes", reconnaît Robin Veldman. "Mais nous aurions pu obtenir un penalty, et ça aurait pu tout changer. Je suis content de notre jeu. En deux semaines, nous avons fait de gros progrès".

Veldman appose en effet sa griffe au jeu anderlechtois. Il s'est cependant retrouvé dans une situation délicate, devant gérer le cas Wesley Hoedt. Le coach néerlandais n'a pas évité le sujet en conférence de presse, mais laisse désormais sa direction prendre la relève. "J'ai choisi de jouer à 4 derrière et Vertonghen a eu mes faveurs plutôt que Hoedt. Il n'a pas apprécié, et j'ai décidé de n'emmener à Anvers que des joueurs motivés. Maintenant, c'est à la direction et à son entourage de discuter pour trouver une solution".

Pour le moment, ça ne marche pas pour Silva

Enfin, il y a le cas Fabio Silva, qui a eu un geste d'humeur très remarqué à sa sortie du terrain. Le Portugais est visiblement frustré de ses prestations récentes. "Nous travaillons avec Fabio à son travail autour du rectangle. Pour le moment, ça ne marche pas pour lui, et pour un jeune attaquant, c'est difficile de ne pas marquer. Ca le frustre. Il ne faut pas chercher plus loin. Fabio veut bien faire et ça ne marche pas pour l'instant".