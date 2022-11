Le coach de Ludogorets évoque Anderlecht : "Un club avec une grande tradition"

Ante Simundza, coach de Ludogorets, a réagi au tirage qui verra ses hommes affronter Anderlecht en barrages de la Conference League.

Le Ludogorets Razgrad ne partira pas favori des pronostics face au Sporting d'Anderlecht. Après le tirage, Ante Simundza a réagi pour le média bulgare Gol : "Nous sommes devant un adversaire très difficile. Anderlecht est l'équipe belge la plus connue, avec une grande tradition et une grande histoire. Ils ont donné un certain nombre de joueurs à leur sélection nationale au fil des années", soulligne-t-il.

Troisième de sa poule derrière le Betis et la Roma, Ludogorets n'a jamais été plus loin que les barrages de la Conference League mais veut créer l'exploit. Pourtant, en championnat, les choses vont moyennement bien : Razgrad, champion depuis...2011 sans discontinuer, n'est que deuxième au classement, 6 points (mais 3 matchs) derrière le CSKA Sofia. "Toute équipe qui est sortie de sa poule en Conference League est solide, donc il m'est difficile de parler de bon ou de mauvais tirage. Leur trêve hivernale sera plus courte ; je ne sais pas si ce sera un avantage ou un désavantage pour eux", pointe Simundza. "Beaucoup de choses peuvent changer d'ici février, et la Coupe du Monde permettra à tout le monde de se reposer plus que d'habitude".