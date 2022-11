Veldman revient sur la colère de Fabio Silva : "Ce n'était ni contre moi, ni contre le staff"

On commence à bien connaître le caractère trempé du compétiteur Fabio Silva. Frustré d'avoir été remplacé lors du nul face à l'Antwerp, le Portugais a laissé éclater sa colère. Robin Veldman est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

Robin Veldman a visiblement parlé avec Silva après son pétage de plombs. "Je lui ai parlé lundi et il m'a assuré que sa réaction n'était absolument pas dirigée contre le staff ou contre moi personnellement", a déclaré Veldman. "Il était déçu de sa propre performance. Il n'a pas tiré au but de tout le match et cela l'a frustré. Mais je lui ai indiqué que ce n'était pas la bonne réaction et et que ce n'était pas ce que nous attendions de lui. L'incident est clos."

Les frustrations de Silva, qui aime beaucoup marquer en se créant lui-même l'occasion, sont apparues depuis quelques semaines. Mais parfois, il en fait aussi trop, apparaissant partout, sauf dans la surface de réparation. "C'est un jeune attaquant qui a très envie de marquer des buts. De par ses origines portugaises, il veut être proche du ballon. Mais nous lui avons montré, à l'aide de séquences vidéo, que nous avons aussi d'autres gars qui peuvent lui passer la balle", a expliqué Veldman.

"Il doit rester plus souvent en position. Quand nous jouons en avant, il doit être en position de marquer et non sur le flanc. Nous y travaillons dur, mais il cherche encore son bon positionnement sur le terrain."

Et cela doit être résolu. Défensivement, les choses sont déjà beaucoup plus solides à Anderlecht, mais offensivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. "L'attaque commence aussi par le gardien de but. Je pense que nous avons déjà apporté un bon jeu jusqu'au-delà de la ligne médiane, mais nous devons passer à la phase suivante où nous devons créer davantage. Nous devons mettre plus de profondeur dans notre jeu et créer beaucoup plus de danger."