Bruges condamne le comportement de ses supporters : "Une situation que personne ne veut revivre"

Les chants discriminatoires lancés par les supporters brugeois ont créé une nouvelle polémique.

Le FC Bruges a exprimé son ras-le-bol suite à de nouveaux débordements de la part de ses supporters. Ces derniers ont été les auteurs de nouveaux chants à caractère diffamatoire et discriminatoire.

Dans une lettre ouverte adressée à ses supporters, le club a voulu mettre les choses au clair. "Le Club de Bruges, avec ses joueurs, son staff, ses employés et les différents groupes de supporters et fédérations de supporters, souhaite mettre un terme à ces chants par le biais de cette lettre ouverte. Nous sommes un club familial, chaleureux et nous voulons soutenir notre équipe. Faire du mal à certaines franges de la population n’en fait pas partie. La couleur, le rang, l’origine ou la conviction, cela n’a jamais compté pour nous et ne le sera jamais", peut-on lire dans la lettre du Club.

En plus de toucher directement à l'image du club, les chants des supporters peuvent mener à des sanctions qui peuvent aller jusqu'au huis clos. "De lourdes sanctions ont déjà été prononcées, entraînant de lourdes amendes, entachant l’image de notre club et de nos supporters. À chaque infraction, c’est une nouvelle sanction qui peut aller jusqu’au huis clos. Sans notre 12e homme. Une situation que personne ne veut revivre."